Москва, , 14:05 — REGNUM В ближайшее время Кремль сделает заявление касательно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 25 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счёт, мы в ближайшее время сделаем на этот счёт сообщение», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом и Кремль обсуждают организацию саммита в Швейцарии, на котором в следующем месяце должны встретиться российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден.

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