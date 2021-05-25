Уфа, , 14:06 — REGNUM Экс-сотрудника налоговой инспекции обвинили в покушении на получение взятки в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, весной прошлого года обвиняемый бывший главный государственный налоговый инспектор межрегиональной инспекции ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 5 выявил в работе двух коммерческих организаций признаки налоговых нарушений. Следователи считают, что он потребовал от директора этих фирм через посредника 1,75 млн рублей за непринятия мер контроля.

Отмечается, что руководитель компаний рассказала о произошедшем стражам порядка, которые задержали посредника во время получения денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину 33-летний фигурант уголовного дела не признал. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в Альшеевский районный суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начальника местного отдела ГИБДД заподозрили в получении взятки.