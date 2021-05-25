Москва, , 14:02 — REGNUM В настоящее время бизнес в РФ развивается хуже, чем в 1991 году. Об этом 25 мая заявила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, выступая на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Когда в 1991 году открывался бизнес, никаких органов не было вообще. Инфраструктуры не было никакой вообще. Ни борцов, ни уполномоченных, но бизнес каждый год удваивался. И налоговой не было. А сейчас кого только нет. Все борются, но бизнесу все хуже и хуже, — сказала Дыбова. — Поменялись кардинальные условия бизнеса. Мы все шлем предложения, встречаемся с министрами, со всеми разговариваем, но ничего не происходит. Мы все понимаем, что бизнес задавлен немыслимыми требованиями. У нас колоссальное количество проверяющих органов. Все бизнес-объединения показали, что маркировка — это удавка для основной части бизнеса. И что изменилось? Ничего не изменилось. Ее все равно принимают и будут принимать дальше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на конференции выступил представитель генеральной прокуратуры, который рассказал, как его ведомство защищает права предпринимателей.

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