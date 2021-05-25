Саранск, , 14:01 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе также был зарегистрирован один летальный случай.

Женщина 1956 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней полисегментарной пневмонии. Лечение затруднял сахарный диабет.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 272 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в регионе выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 30 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 790 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1938 человек.