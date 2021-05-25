Москва, , 14:03 — REGNUM Глава МИД Греции Никос Дендиас в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность тем, что «Турция продвигает себя как наследника османского наследия и лидера мусульман во всем мире, что дестабилизирует весь регион», передает AMNA. В этой связи «вклад России в укрепление стабильности, особенно в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН», имеет огромное значение, подчеркнул Дендиас.

Греческий министр также сказал, что у него с российским министром состоялась «искренняя и открытая» дискуссия о сложных отношениях Европейского союза и России, и что он помнит соглашение о партнерстве, подписанное между ними 27 лет назад на его родном острове Корфу, задолго до того, как он занялся политикой.

«Греческое правительство желает, чтобы отношения между ЕС и Россией вернулись на прежний уровень, а не ухудшились, — сказал он, — Россия является неотъемлемой частью архитектуры безопасности Европы и играет значительную роль в решении региональных и международных проблем».

Греция является государством-членом ЕС и привержена своим европейским обязательствам, но продолжает подчеркивать необходимость диалога и взаимного уважения, что премьер-министр Греции передаст своим коллегам из ЕС, добавил он.