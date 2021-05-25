Москва, , 14:00 — REGNUM Лимиты по новым кредитным картам выросли на фоне рекордного роста закредитованности населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор ООО «Институт Финансового Планирования» Иван Синеев.

«Тенденция к увеличению лимитов наблюдается не только по кредитным картам, но и по потребительским кредитам. Прирост в апреле по сравнению с мартом составил 16,1%, а за год, с апреля 2020, средний размер потребительского кредита вырос на 37,6%.

С другой стороны, на фоне пандемии резко вырос уровень просроченной задолженности и многие банки пересмотрели подходы к оценке платежеспособности заемщиков и количество заемщиков, которые могут рассчитывать на получение кредита уменьшилось.

С большой долей вероятности, благодаря увеличению лимитов по картам и потребительским кредитам благонадежным заемщикам, банки компенсируют потери доходов в связи с уменьшением количества выдаваемых кредитных продуктов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным НБКИ, средний лимит по вновь выданным кредитным картам вырос в апреле по отношению к марту на 5,2%, а по отношению к апрелю 2020 года лимиты выросли на 12,3%.

Читайте также: Российские банки резко повысили лимиты по кредитным картам