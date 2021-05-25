Москва, , 13:59 — REGNUM Поспешное решение ЕС о прекращении полетов над территорией Белоруссии вызывает сожаление, заявил 25 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что облет воздушного пространства Белоруссии, находящейся в центре Европы, накладно для любой авиакомпании. «Наверное, сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже обсуждать, исходя из конкретных данных», — сказал представитель Кремля.

По его словам, подобное решение ляжет на плечи пассажиров самолетов. «Это все стоит денег, это счетная позиция. Здесь можно только выразить сожаление», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая состоялся саммит лидеров стран ЕС. Белорусские авиакомпании лишаются возможности выполнять рейсы в аэропорты стран ЕС, а также совершать полеты над территорией этих стран. Кроме того, авиакомпаниям рекомендовано избегать полетов над территорией Белоруссии.