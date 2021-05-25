Вильнюс, , 13:59 — REGNUM На площади у мэрии Вильнюса вывешен бело-красно-белый флаг белорусских националистов и пособников германских оккупантов в периоды обеих мировых войн. Представители местных властей объясняют такой поступок солидарностью с оппозиционерами из соседней постсоветской республики.

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Представитель мэра литовской столицы Каролис Вайткявичюс заявил агентству BNS, что акция демонстрирует «отношение города и мэра города к событиям в Белоруссии, когда самолёт совершил принудительную посадку, и в принципе был совершён теракт». Он также заявил, что таким поступкам Вильнюс солидаризировался также с Ригой, где накануне мэр латвийской столицы и глава МИД этой прибалтийской постсоветской республики собственноручно сняли государственный флаг Белоруссии и водрузили на его место бело-красно-белый флаг белорусских националистов и коллаборационистов.

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Напомним, акция в Риге 24 мая была квалифицирована главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем как акт государственного вандализма». В тот же день посольство Латвии вместе с послом было объявлено персонами нон грата с предписанием покинуть Белоруссию в течение 24 часов. МИД Латвии выдал такое же предписание белорусской дипмиссии.

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Напомним, бело-красно-белый флаг был придуман белорусскими националистами в 1918 году и использовался как символ сепаратизма и коллаборационизма. В годы Первой мировой войны его использовали националисты, желающие отделения от России с помощью польских и германских оккупантов. В годы Великой Отечественной войны этот флаг считали своим символом пособники гитлеровских оккупантов, он был официально разрешён к использованию наряду с символикой III Рейха.

В 2020 году бело-красно-белый флаг использовался националистами во время массовых акций протестов против фальсификации президентских выборов, полицейского террора и других особенностей политики Александра Лукашенко. В 2021 году МВД Белоруссии озаботилось внесением «бчб-символики» в перечень запрещённой символики.

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