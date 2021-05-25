Москва, , 13:58 — REGNUM Законопроект об установке водосчетчиков за счет организации водоснабжения внесли в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Предлагается возложить ответственность за установку, обслуживание и ремонт счетчиков воды в квартирах и домах на организации водоснабжения и водоотведения.

«Сейчас за установку, обслуживание и ремонт счетчиков холодной и горячей воды отвечают и платят владельцы квартир. Поставить один счётчик стоит несколько тысяч рублей, и если для оснащения квартиры нужно, например, четыре счётчика, то жильцам сразу нужно выложить крупную сумму денег», — рассуждает Миронов.

Граждане также оплачивают проведение поверки счётчиков.

В конце 2018 года был принят федеральный закон, который с 1 июля 2020 года закрепил ответственность за установку, обслуживание и ремонт счётчиков электроэнергии за гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями.