Волгоград, , 14:05 — REGNUM В Волгоградской области 25 мая подтвердили 91 случай заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 1472 человека. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались ещё семь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 59 249 случаев заболеваний COVID-19. Завершили лечение 56 513 человек, в том числе 87 пациентов выписаны за минувшие сутки. Госпитализированы 1467 взрослых и пять детей, из них с подтверждённым коронавирусом — 1470 пациентов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь человек, таким образом, всего в регионе зафиксировано 1266 смертельных случаев СОVID-19.