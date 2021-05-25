Москва, , 13:57 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о замещении государственных и муниципальных должностей жителями Крыма, принявших решение отказаться от гражданства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Ко второму чтению была проведена ювелирная работа», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Он обратил внимание на обращения крымчан в комитет с просьбой защитить из право на труд и письмо главы Крыма Сергея Аксенова.

С 1 июля 2021 года положения законопроекта будут распространяться на жителей Республики Крым и города Севастополя, которые приобрели российское гражданство в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, а также получивших его по другим основаниям до вхождения Крыма в состав РФ.

Если люди подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и другие должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства.

Получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ.

Поправками отдельно предусмотрено право граждан РФ, которые 18 марта 2014 года были несовершеннолетними детьми крымчан (в том числе усыновленными или удочеренными) и находились за пределами Крыма и Севастополя на день принятия в состав РФ, после достижения 18 лет также подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.

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