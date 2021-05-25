Якутск, , 13:56 — REGNUM Темпы вакцинации населения Якутии следует нарастить, а также издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации в городах и районах. Об этом глава Якутии Айсен Николаев заявил 25 мая на заседании регионального оперштаба, сообщает пресс-служба главы республики.

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Николаев обратил внимание на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в регионе и на выявление заразившихся в «чистых» северных районах. Обязательное обеспечение массовой вакцинации — основная задача властей, заявил он.

В сутки в регионе медики могут вакцинировать по 19 тыс. человек, однако за последнюю неделю прививки сделали менее 22 тыс. граждан.

«Ил Дархан поручил главам муниципальных образований и городских округов издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации», — говорится в сообщении.

Процедуру в первую очередь должны пройти все работники образовательной сферы и все, кто задействован в проведении массовых мероприятий в масштабе региона. Необоснованный отказ от вакцинирования может стать причиной недопуска к работе.

Работодателям пригрозили штрафом от 200 тыс. рублей, если они не обеспечат обязательную вакцинацию. Требование относится к предприятиям всех форм собственности, в том числе к предпринимателям.