Абакан, , 13:55 — REGNUM Министр образования и науки Хакасии Лариса Гимазутина 25 мая сделала прививку от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского минобрнауки.

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По словам Гимазутиной, она переболела коронавирусной инфекцией минувшей осенью: «Ощущения, мягко говоря, были не самыми приятными. Кроме того, больничный вывел меня и многих моих коллег из строя на продолжительное время. Больше не имею желания болеть, поэтому сегодня я сделала прививку».

Министр отметила, что у неё не возникло никаких болевых ощущений от прививки. Вместе с Гимазутиной 25 мая привились 16 сотрудников министерства. Ещё 15 сотрудников минобрнауки получили повторный компонент прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от коронавируса привился глава Хакасии Валентин Коновалов.

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