Чебаркуль, Челябинская область, , 13:55 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области мужчина выгуливал на пляже медвежонка. Об этом сообщил журналистам замглавы регионального минэкологии Виталий Безруков.

Видео инцидента поступило в ведомство от неравнодушных граждан. Выгул дикого животного происходил в тот момент, когда пляж был полон народу, в том числе и детей.

Безруков отметил, что выгул диких животных в общественных местах, тем более с детьми, недопустим. По его словам, виновника уже установили. Ему грозит административное наказание.