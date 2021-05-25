Махачкала, , 13:54 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус еще у 37 жителей республики. Это на четыре человека больше, чем днем ранее. Общее число носителей новой опасной инфекции достигло в регионе 33 353 человек, сообщили 25 мая в федеральном оперативном штабе.

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За прошедший день в регионе выздоровели и выписаны из-под контроля врачей 38 пациентов. Число сумевших справиться с болезнью достигло 30 968 человек.

Не удалось спасти врачам за прошедший день одного пациента, скончавшегося от осложнений из-за COVID-19. Общее число смертей от этой болезни достигло в Дагестане 1481 человека.

В настоящее время численность «активных» больных в республике составляет 901 человек.