Вологда, , 13:53 — REGNUM В Вологодской области в автомобильной аварии погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Происшествие случилось сегодня ночью в Никольске. Предварительно, 18-летний молодой человек на ВАЗ-2112 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в столб. В результате ДТП водитель и его 19-летний пассажир от полученных травм скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе Псков-новгород столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла девушка.