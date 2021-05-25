Куала-Лумпур, , 13:51 — REGNUM Согласно данным первоначального расследования, столкновение двух поездов метро в Малайзии могло произойти из-за халатности машиниста, сообщает Detik.

«Первоначальное расследование показывает, что авария произошла в результате неосторожности водителя, который вел поезд TR40 в неправильном направлении», — заявил на пресс-конференции министр транспорта Малайзии.

Поезд должен был идти на юг, но двинулся на север, в другом направлении. Это привело к столкновению между поездами TR40 и TR81. В результате инцидента пострадали 213 пассажиров.

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