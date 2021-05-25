Минск, , 13:51 — REGNUM Суд Заводского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Г., признав её виновной в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а также «по правилам ч.1 ст.46−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь к мобильному телефону, с которого обвиняемая разместила комментарий, применена специальная конфискация — аппарат изъят в доход государства».

«Как установлено в ходе судебного разбирательства, Г. разместила в одном из Telegram-чатов под публикацией в отношении начальника УВД администрации Центрального района г. Минска оскорбительный комментарий с применением ненормативной лексики», — сказано в опубликованном 25 мая сообщении генпрокуратуры Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

Напомним, массовые протестные манифестации начались в Белоруссии с вечера 9 августа 2020 года после того, как участковые избирательные комиссии отказались сообщать результаты голосования на выборах президента. Центризбирком республики вскоре объявил Александра Лукашенко (бессменно правящего с 1994 года) победителем президентской кампании с результатом 80,1% голосов. Многотысячные протестные выступления продолжались до зимы и были жестоко подавлены.

Манифестанты требовали проведения новых честных выборов, прекращения террора силовиков (в том числе «людей в штатском), пыток арестованных и избиений прохожих, расстрелов автотранспорта и убийств оппозиционеров, а также освобождения политзаключённых. Генпрокуратура Белоруссии отказалась привлекать убийц, фальсификаторов выборов и соучастников других преступлений к уголовной ответственности.

Читайте новости и аналитику сюжета: Выборы президента Белоруссии