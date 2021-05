Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри выпустил свой мерчандайз. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPREL9TH4eL/

В состав линейки вошли несколько футболок. Актёр опубликовал фотографию в одной из них с надписью Could I be more vaccinated? («Может ли во мне быть ещё больше вакцины?»).

Не всем подписчикам Перри понравился принт на футболке. Некоторые же наоборот поблагодарили актёра за распространение информации о вакцинации.

«Не будь тем парнем, который говорит людям, что им в себя вводить. Пожалуйста», — попросил актёра пользователь little_man_tony.

«Я так рада, что вы используете эту платформу для распространения информации о вакцинации. Вы по-прежнему остаётесь собой, а не персонажем, и мы любим вас таким, какой вы есть!» — написал пользователь orangepolkadot.

«Печально», — коротко прокомментировал andreapeterfly.

«Господи. Просто пропагандистские машины всю жизнь, да? Ими стали уже все знаменитости», — считает cyn_nadine.

Ранее фанаты телесериала «Друзья» выразили обеспокоенность состоянием здоровья Мэттью Перри. Многим показалось, что в трейлере специального эпизода Friends: The Reunion актёр выглядел неважно и его речь была замедлена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сети обеспокоены состоянием здоровья звезды сериала «Друзья»