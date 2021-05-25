Иерусалим, , 13:54 — REGNUM Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на защиту от выпускаемых с территории сектора Газа ракет. Об этом 25 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Президент Джо Байден дал ясно понять, что США полностью поддерживают право Израиля на самооборону от ракетных нападений из сектора Газа», — сказал он.

При этом Блинкен отметил, что администрация американского президента выступает за то, чтобы обе стороны придерживались договоренности о прекращении огня и за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров со своим коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил необходимость срочной доставки гуманитарной помощи на территорию сектора Газа.