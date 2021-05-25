Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Американский аукционный дом Mecum продал школьный автобус Dodge Power Wagon 1948 года выпуска с необычным мотором. Об этом сообщается на сайте компании.

Школьный автобус был продан на аукционе за 60 500 долларов (около 4,5 млн рублей). Столь высокая стоимость связана с тем, что автобус был оснащен двигателем Hellcat V8.

Автомобили с 6,2-литровым мотором с компрессором обладают мощностью 808 л. с. При этом Алан Ваневенховен, который занимался модернизацией автобуса, оборудовал модель автоматической трансмиссией Dodge 46RH и раздаткой NP208.

На реализацию проекта ушло около 10 месяцев. Модернизация была произведена специально для автомобильной выставки SEMA.

Модернизация почти не затронула экстерьер Dodge Power Wagon. Автобус был немного укорочен, у него появились иные бамперы и колеса. Автобус оборудован мощными дисковыми тормозами на все колёса, а также кастомным выхлопом.

Ранее на аукцион Mecum был выставлен на продажу розовый полицейский перехватчик Ford Explorer с мощным тараном.

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