Москва, , 13:48 — REGNUM Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба российской команды.

Отмечается, что руководство «Вашингтона» не отпустило вратаря на чемпионат мира в Ригу по медицинским показателям.

«Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдёт двухнедельный курс реабилитации в «Кэпиталс», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что состав сборной России пополнят Самсонов, а также защитник «Кэпиталс» Дмитрий Орлов и нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

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