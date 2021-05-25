Самара, , 13:48 — REGNUM Лыжероллерную трассу начали строить в Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

Сообщается, что подрядная организация начала строительство лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра «Чайка» в муниципальном районе Волжский Самарской области после получения разрешения на строительство.

Согласно проекту, здесь будут построены трасса протяженностью 6,2 км, трибуны на 100 мест, а также помещения для судей и представителей СМИ. Кроме этого, будут возведены помещения для команд.

«Строительство лыжероллерной трассы очень важно как для профессиональных спортсменов, так и для жителей региона в целом», — приводит пресс-служба слова врио министра строительства региона Сергея Пичушкина.

Отмечается, что работы идут в рамках национального проекта реализации нацпроекта «Демография», срок его реализации 2021 — 2022 год.

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