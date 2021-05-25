Магас, , 13:46 — REGNUM В Ингушетии, по данным оперштаба на 24 мая, госпитализирован 81 человек, у 34 из них подтвержден коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, им оказывают помощь в отделениях реанимации. Троим из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

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В амбулаторных условиях в виду относительно спокойного течения болезни лечатся 122 заразившихся коронавирусом.

Всего за прошедшие сутки в Ингушетии подтверждена новая опасная инфекция еще у десяти человек. Выздоровели за эти же сутки всего четверо пациентов. Общее число носителей коронавируса достигло в республике 15 708 человек, вылечились из них — 15 305 пациентов. Не удалось спасти врачам 189 жителей региона.