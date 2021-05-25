Тверь, , 13:46 — REGNUM На предприятиях Тверской области создано около 5900 вакансий для трудоустройства подростков во время летних каникул, подработать смогут учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет. Вопрос трудовой занятости подростков обсуждался на заседании правительства Тверской области 25 мая, его провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В текущем году всем подросткам, постоянно проживающим в Тверской области и желающим внести свой вклад в развитие региона, получить первый рабочий опыт, должна быть предоставлена такая возможность. В числе приоритетов у наших детей должны быть уважение к труду, ответственная работа в трудовом коллективе. Сегодняшние подростки — это будущий кадровый резерв нашего региона», — подчеркнул Игорь Руденя.

Школьникам на период каникул будут предложены следующие вакансии: помощник менеджера, специалист по продажам, почтальон, рабочий зеленого хозяйства, швея, помощник дизайнера, регистратор, вожатый, помощник официанта, повара и прочее. На работу подростков готовы принять и бюджетные организации, и частные предприятия. В их числе ОАО «Тверской полиграфический комбинат», ООО «Заволжский мясокомбинат», АО «ДСК», ООО «СтепТрейд», АО «Агрофирма Дмитрова гора», ФГУП «Почта России», ООО «ИПК Парето-принт», ЗАО «Тверские узоры», АО «Вышневолоцкий леспромхоз» и другие.

Больше всего вакансий на летнее трудоустройства предлагают организации в Твери, Конаковском районе, Вышневолоцком городском округе, городах Ржев, Торжок и Кимры.

Добавим, что в Тверской области в целях стимулирования трудоустройства подростков по инициативе Игоря Рудени введена компенсация части затрат на их заработную плату. Работодатели, которые возьмут на работу подростков, возместят 50% от затрат на заработную плату. Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. На эти цели в областном бюджете в 2021 году заложено порядка 6,6 млн рублей. Работодатели должны выплачивать юным сотрудникам зарплату пропорционально отработанному времени, определённому трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц (12 792 рубля). По итогам 2020 года Верхневолжье заняло третье место среди субъектов ЦФО по доле трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет. В регионе временную работу получили более 5,3 тысячи ребят, из которых свыше 61% были трудоустроены в сфере образования, 11,8% — в сфере культуры, спорта и досуга.