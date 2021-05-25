Москва, 25 мая, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко по-прежнему планируется на конец мая, заявил 25 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Встреча действительно на конец месяца планируется, мы сообщим, когда и где она состоится», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что, если встреча состоится, Лукашенко «получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего».

Как передавало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии уже дважды встречались лично с начала года. В феврале Путин также принимал Лукашенко в Сочи, а 22 апреля белорусский президент прилетал на переговоры в Москву. Очередная встреча должна пройти 28 мая.

Читайте также: Путин на следующей неделе проведёт встречу с Лукашенко