Москва, 25 мая, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Стоило только Google объявить о том, что компания подаёт иск в арбитражный суд на Роскомнадзор, как ей, точнее, российской «дочке» из Роскомнадзора в этот же день прилетел ответ, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Shawn Collins Google

«Ведомство предупреждает Google о возможном замедлении её трафика в наказание за отказ удалить ссылки, содержащие незаконный контент.

Напомним, что ранее похожие меры воздействия по разным причинам Роскомнадзор применял в отношении других социальных сетей — Twitter и Telegram. Более того, к Telegram у многих российских пользователей оказался заблокирован доступ.

Однако результатом блокировки Telegram стал рост числа пользователей вдвое за время действия ограничений, так как пользователи интернета уже научились и блокировку обходить, и с ограничениями скорости справляться.

Особенно выросло число пользователей этой соцсети в ближнем зарубежье, где Telegram заблокирован не был.

Что касается сервисов Google, они очень востребованы пользователями, которые будут явно не в восторге от ограничений скорости.

На начало 2021 года число активных пользователей одного из наиболее известных сервисов Google, видеохостинга YouTube, достигло 2,3 млрд, и по этому показателю YouTube занимает второе место в мире после соцсети Facebook с её 2,74 миллиарда активных аккаунтов.

Для сравнения: число активных пользователей Telegram и Twitter у каждой из этих соцсетей пока далеко даже от миллиарда.

В России YouTube по числу активных пользователей (83 млн в месяц) занимает третье место в топе ресурсов после поисковика Google и его российского аналога «Яндекс».

Поэтому вряд ли Роскомнадзор полностью заблокирует работу сервисов Google в России или Google LLC откажется работать в РФ.

Но даже если этот маловероятный сценарий развития событий реализуется, пользователи интернета найдут способы обходить блокировку и посещать любимые сервисы.

После объявления о том, что Google LLC будет судиться с Роскомнадзором, акции «Яндекса» выросли на Московской Бирже на 2,7%, при том что индекс Мосбиржи вырос в этот день всего на 0,06%.

Акции головной компании Alphabet, владельца Google LLC и бренда Google, выросли на 2,63%, не прореагировав на иск дочерней компании в России к российскому надзорному ведомству», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор поставил ультиматум Google. Если компания не удалит материалы, претензии к которым возникли у ведомства, ей грозит замедление доступа к сервисам.

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