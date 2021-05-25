Москва, , 13:45 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, уточняющий порядок свиданий осужденных с адвокатами и другими лицами, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

В перечень обращений осужденных, не подлежащих цензуре, включаются предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), а также ответы на них.

Представители в ЕСПЧ и лица, оказывающие осужденным юридическую помощь в связи с намерением обратиться в ЕСПЧ, а также нотариусы получают возможность свидания с осужденными к лишению свободы без ограничения их числа продолжительностью до четырех часов.

Устанавливается возможность проводить свидания осужденных с адвокатами и с указанными выше лицами наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания.

Прописывается для адвокатов и лиц, оказывающих юридическую помощь, запрет на пронос на территорию исправительного учреждения технических средств связи, а также технических средств (устройств), позволяющих осуществлять киносъемку, аудио‑ и видеозапись. На территорию исправительного учреждения адвокаты и лица, оказывающие юридическую помощь, вправе проносить копировально-множительную технику и фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов личного дела осужденного, компьютеры и пользоваться такими копировально-множительной техникой и фотоаппаратурой, компьютерами только в отсутствие осужденного в отдельном помещении, определенном администрацией исправительного учреждения. В случае попытки передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания свидание немедленно прерывается.

Нотариусы смогут проносить на территорию исправительного учреждения предметы и документы, которые необходимы им для удостоверения доверенности, в том числе технические средства (устройства), предназначенные для печати документов и снятия копий с документов и пользоваться указанными предметами и техническими средствами (устройствами) только в отсутствие осужденного в отдельном помещении, определенном администрацией исправительного учреждения.