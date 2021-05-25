Рязань, , 13:47 — REGNUM В Рязани столетний юбилей отметил 25 мая ветеран Великой Отечественной войны Владимир Попов. В честь юбиляра перед окнами его дома промаршировал взвод почётного караула и выступил военный духовой оркестр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Владимир Попов во время войны служил в частях особого назначения 059 (диверсионно-разведывательный отряд), отдельной гвардейской моторизованной разведроте 81, 77-й гвардейской Черниговской дивизии. Участвовал во многих наступательных операциях по освобождению от фашизма Европы. Свой боевой путь разведчик закончил на Эльбе, где встретил Победу. В 1973 году Владимир Попов переехал в Рязань. Сначала он работал в мединституте на кафедре философии, а после — в пединституте доцентом кафедры литературы. С юбилеем ветерана приехал поздравить губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Уже почти 50 лет Вы живёте в Рязанской области, чему мы очень рады. Вас помнят и любят Ваши студенты. Мы всегда будем восхищаться Вами и поддерживать Вас. Пожалуйста, берегите себя. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и неиссякаемых сил ещё на долгие-долгие годы!» — сказал глава региона.

В честь юбиляра перед его окнами торжественным маршем прошёл взвод почетного караула, а также выступили военный духовой оркестр РВВДКУ и группа «Крылатая пехота».

Владимир Попов награждён орденом Славы и Орденом Отечественной войны. Губернатор вручил имениннику подарок и памятный знак «Благодарность от Земли Рязанской».