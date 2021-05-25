Село Таштып, Хакасия, , 13:43 — REGNUM В Таштыпском районе Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели десятилетней девочки от удара электрическим током. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии.

22 мая следователям поступило сообщение о том, что в районной больнице умерла девочка, поступившая с травмами, характерными при поражении электрическим током. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Установлено, что вечером 22 мая девочка с другими детьми гуляла на открытом участке местности около жилых домов в селе Таштып. В какой-то момент она увидела алюминиевый провод, провисший между опорами линии электропередач. Подпрыгнув, ребёнок схватился руками за находившийся под напряжением провод. Девочку ударило током. пострадавшую доставили в больницу, однако спасти её не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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