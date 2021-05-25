Нур-Султан, , 13:42 — REGNUM За каждый сельским участковым полиции в Казахстане закрепят по одному помощнику. Об этом 25 мая заявил представитель комитета административной полиции МВД республики Мурат Баймукашев на брифинге.

По его словам, участковый на селе часто является единственным представителем власти. Кроме того, населенные пункты могут располагаться на значительном расстоянии от полиции.

Баймукашев добавил, что штат участковых и их помощников может быть увеличен за счет внутренних резервов. В настоящее время в штате насчитывает 5902 участковых и 603 помощника.