Рига, , 13:42 — REGNUM Снять флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в Риге распорядился мэр латвийской столицы Мартинс Стакис. Об этом 25 мая он написал в Twitter.

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Стакис сообщил, что после инцидента с флагом Белоруссии президент IIHF Рене Фазель направил ему письмо, в котором назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть белорусский флаг или убрать флаг IIHF.

«Президент ИИХФ потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Беларуси были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги ИИХФ. Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF», — написал Стакис.

Напомним, в Риге проходит чемпионат мира по хоккею. 24 мая по распоряжению Стакиса в центре города, где расположены флаги стран-участниц турнира, государственный флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белую символику оппозиции.

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