Сеул, , 13:43 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 25 мая телефонные переговоры с министром иностранных дел Малайзии Хишаммуддином Хуссейном, с которым обсудили пути развития двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран договорились расширить сотрудничество в области здравоохранения и медицины, умных городов и высоких технологий, а также приложить усилия для того, чтобы остановить насилие в Мьянме и начать конструктивный диалог.

Кроме того, Чон Ый Ён призвал правительство Малайзии поддержать усилия Сеула по денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.