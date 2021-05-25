25 мая 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили решение украинских властей о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией с 26 мая.

Оксана Переможенко, , 16:32 — REGNUM Решение о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией с 26 мая приняли власти Украины. Об этом 25 мая сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 00:00 (совпадает с мск) 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией», — говорится в сообщении.

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Принятое украинским правительством решение обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Страна.ua». В целом комментирующие отметили, что от принятого решения пострадают обычные люди, так как билеты могут подорожать. Другие поинтересовались, электроэнергию и дизельное топливо Украина тоже перестанет закупать у Белоруссии?

«Ну и кому мы хуже сделаем таким шагом?» — задался вопросом Станислав М.

«А электроэнергию и дизтопливо мы тоже прекращаем покупать у Беларуси?» — спросил Oleg P.

«Как только прекратится поставка электроэнергии и дизеля с Беларуси, то они сразу станут обратно браты (братья. — О. П.)», — отметил Valik S.

«Ты бы, Зеленский, в нашей стране стране налаживал жизнь и благополучие её граждан, а не пиарился, указывая на недостатки других. Это нехорошо, а может, даже подло», — пишет Волод Григорович И.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Как раз на полнолуние! На метлах теперь летать будем! Молодцы, ничего не скажешь!!» — иронизирует Галя Г.

«Как в стае собак — одна шавка залаяла, другие поддержали! Что плохого сделала Белоруссия для Украины???» — спросил Валерий Д.

«Цены на авиаперелёты уже повысили или ещё считают, какие влупить?» — спрашивает Олег Валентинович.

«Какое правительство, такие и решения», — добавил Александр О.

«И кому от этого хуже? Конечно, нам!» — написала Мария К.

«Ну, а что можно было ожидать от подстилок штатовских! Жаль что от этого страдают простые люди!» — пишет Тарас Л.

«Теперь полетят через Кишинев. Молдавия от неожиданного счастья затихарилась», — отметила Наталия Александровна Л.

«Правильно. И МАЗы их с Киева все вернуть взад», — добавил Oleksandr K.

«Сателлит и попрошайка иначе не может…» — пишет Олег Р.

«Пора Беларуси признать Крым российским», — отметила Ялын К.

«Ну теперь, если кому-то вдруг понадобится срочно в Россию, — на волах. Действительно, «космична дэржава» (космическое государство. — О. П.)», — добавил Oleg C.

«Значит, Беларусь начинает авиасообщение с российским Крымом», — отметил Edok B.

«Теперь авиабилеты подорожают. С Литвы летели через Белоруссию», — пишет Зита Г.

«Аэропорт «Киев» лишится 10% доходов. Но вылизать *опу «западным партнёрам» важнее…» — добавил Wimmo Wiwaldi.

«А почему только авиасообщения? Почему ещё и ж/д с автосообщением не закрывает? И электроопоры не взрывает, как с Крымом? Как-то не очень убедительно…» — отметил Vladimir B.

«Теперь мамкиным революционерам из Европы придется ездить на поездах. И вам доброго дня», — пишет Денис С.

«А ЛЭП, которые идут с Белоруссии, когда ломать начнут?» — спросил Владимир Г.

ЛЭП (сс) blickpixel

Последствия принятого украинским правительством решения также описал в своем телеграм-канале депутат Рады Евгений Шевченко.

«В 2020 году было 10,5 тысячи транзитных авиаперелетов белорусских авиакомпаний, что составляет 7,5% всего трафика в небе Украины. Это довольно значимые величины, так как в прошлом году из-за пандемии COVID-19 воздушный траффик в нашей стране упал на 50%. Ежемесячный пассажиропоток в направлении Беларуси составляет 10−12 тысяч. Падение выручки (дохода) украинских аэропортов вследствие решения КМУ (кабинета министров Украины. — О. П.) — минимум 10%. Кроме этого, предсказуемо подорожают билеты. «Облет» Беларуси через страны Балтии сделает билеты дороже минимум на 30−40%… Это как раз тот случай, когда политика прежде всего. И это не про людей, и не для людей. Наземное и ж/д сообщение не закрыто. Запрет только на авиа. Принимая решение о запрете авиа, наши политики забыли, что самолетами в Минск летают не только туристы и коммерсанты, но и огромное количество украинцев, которые требуют сложного и срочного лечения. Эти люди зачастую физически не могут ехать в точку назначения поездом или машиной — только самолет. В их случае необходимость пересадки с рейса на рейс, плюс самое незначительное подорожание билетов может лишить людей последнего шанса получить лечение и выжить», — подытожил Шевченко.