Иволгинский район, Бурятия, , 13:37 — REGNUM В Бурятии на территории, прилегающей к аэропорту города Улан-Удэ, образовалась несанкционированная свалка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мусор создаёт реальную угрозу безопасности полётов.

По данным ведомства, захламлена полоса земли шириной около 2 км к западу от ограждения аэродрома. Свалка образовалась на территории Иволгинского района. Отмечается, что она не только наносит ущерб окружающей среде, но и грозит авариями самолётам.

«Её наличие способствует скоплению птиц на аэродроме и ухудшению орнитологической обстановки, что может привести к попаданию птиц в двигатель самолета. Попадание посторонних предметов, таких, как полиэтилен, бумага, в силовые установки воздушного судна может привести к авиационному происшествию», — отметили в ведомстве.

В связи с этим бурятский транспортный прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие районных властей незаконным и возложить обязанности по ликвидации свалки. Суд эти требования удовлетворил их в полном объёме.

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