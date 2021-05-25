Москва, , 13:36 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об особенностях пчеловодства, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Минсельхоз не будет устанавливать особенности создания зданий, строений, сооружений для осуществления пчеловодства. Министерство также не будет устанавливать требования к размещению пасек.

При этом прописывается, что создание и размещение объектов пчеловодческой инфраструктуры осуществляется в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими, ветеринарными и иными требованиями законодательства РФ.