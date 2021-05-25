Москва, , 13:36 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о государственной регистрации кормовых добавок для животных, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Изменения вносятся во втором чтении законопроекта, регулирующие нормы о пчеловодстве.

Так, согласно поправкам, государственной регистрации подлежат кормовые добавки, которые используются для обогащения рациона животных недостающими питательными веществами, улучшения усвоения питательных веществ, повышения продуктивности животных, улучшения потребительских свойств кормов и продуктов животноводства, нормализации обмена веществ животных и перечень которых утверждается правительством РФ.

Речь идет и о тех добавках, которые предназначаются для вывоза из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.

Государственная регистрация кормовой добавки осуществляется Россельхознадзором по результатам экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения, подведомственному Россельхознадзору.

Государственная регистрация кормовой добавки является бессрочной, за исключением кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) или содержащих такие организмы.

Еще один принятый во втором чтении законопроект устанавливает пошлину за регистрацию кормовых добавок.