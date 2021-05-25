Светлана Шаповалова, 25 мая 2021, 16:35 — REGNUM В том, что правительство России сможет быстрее добиться снижения уровня бедности, если пойдёт по пути увеличения «адресности» социальной поддержки малообеспеченным гражданам, сомневаются в Алтайском крае. В социальных сетях и комментариях по поводу слов главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина опубликованы десятки комментариев. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные из них.
«Может, всё-таки начать новою индустриализацию? Начать строить заводы, перерабатывающие предприятия, чтобы дать людям рабочие места и средства к существованию. А так это просто перекладывание из кармана в карман. Собрали налоги с населения — отдали часть самым нищим, опять собрали.
Чтобы деньги появились, нужно производство создавать и не ждать, пока частный малый бизнес дорастёт до крупного. Россия — один из крупнейших поставщиков сырья в мире, но перерабатывающих заводов единицы.
А подачки от государства ситуацию не выправят, пока это самое государство не начнёт думать о будущем. Помните поговорку: «Дай человеку рыбу и он будет сыт целый день, дай человеку удочку и он будет сыт всю жизнь»? Так вот разного рода производства — это удочка», — считает читатель ИА «Амител».
»Адресная помощь не сделает людей богаче, люди просто проедят эту помощь. Нужно создать условия, чтобы люди могли заработать достойную зарплату. Работающие люди не должны жить как нищие, в то время когда топ-манагеры получают миллион в день. Это не просто наглость и презрение к своему народу, это издевательство», — считает другой участник дискуссии.
«Ага, я работаю на трёх работах, заработал три машины, три квартиры, а кто-то сидит дома и ждет адресную помощь, нормально», — приводит довод другой читатель.
«Господи, дай им ума, а нам всем терпения», — вопрошает Алекс.
«Не верю я, что люди с двумя машинами и домами оформляют какие-то соц. выплаты. Бедные у нас учителя, инженеры и учëные, которым надо платить больше, а они получают меньше», — отмечает участница группы «Инцидент Барнаул» (ВКонтакте) Инесса Спиркина.
«Так у многих нет вообще официальных доходов, а квартиры и машины есть. Поэтому и выводят сейчас из тени неофициальное трудоустройство, и таким, кто не работает, пособия тоже не одобряют детские многие», — подержана тему Анна Блок.
«Почему вариант не рассмотреть о выплате прожиточного минимума каждому, без определения, богат или беден. Это гарантия того, что в стране без фабрик и заводов (наверное, раз в 10 меньше, чем было в СССР) человек не помрет от голода.
В нормальных странах так делается. Никто не гарантирован от нищеты. А если богатому стремно, может отказаться. Хотя такие от копейки лишней не откажутся», — предлагает Валерий Зиястинов.
«Пока у нас количество бедных уменьшают только путём снижения планки бедности», — иронизирует Никита Прилепский.
«Одни разговоры, а по сути, им просто плевать на весь народ. Этими подачками никакую бедность не победить. Себе пусть зарплаты понизят и попробуют прожить», — предлагает Евгения Лаханова.
Напомним, ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что если оказывать более адресную помощь нуждающимся с учётом имущественного ценза, то число бедных в России в течение трёх-четырех лет можно снизить вдвое.
Читайте также: Кудрин предложил способ снижения бедности в России