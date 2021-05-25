Баку, , 13:38 — REGNUM Ряд связанных с пандемией коронавируса карантинных ограничений, включая отмену обязательного ношения на открытом воздухе защитных масок, будет снят властями Азербайджана с 31 мая. Об этом 25 мая сообщил на брифинге оперативного штаба при азербайджанском правительстве помощник президента страны Шахмар Мовсумов.

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«С 31 мая отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе. Также с этой даты возобновляет работу бакинский метрополитен», — сказал он.

Также помощник президента Азербайджана добавил, что с этого же времени будут возобновлены пассажирские перевозки между регионами республики и добавил, что данное решение стало возможно в результате нормализации эпидемиологической ситуации.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в Азербайджане выявлено за все время пандемии свыше 332,6 тыс. носителей коронавируса.