Абакан, , 13:33 — REGNUM В городе Абакане (Хакасия) возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 21-летней женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Женщина сообщила следователям о произошедшем 23 мая. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединённое с угрозой убийством»).

По версии следствия, утром 23 мая около жилого дома по улице Итыгина в Абакане неизвестный мужчина подъехал на автомобиле к идущей на работу женщине. Злоумышленник, демонстрируя отвертку и угрожая убийством, затащил прохожую в машину. Он вывез её на открытый безлюдный участок местности в Абакане, где, применив физическую силу, изнасиловал.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, злоумышленника разыскивают. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге разыскивается преступник, который напал на 70-летнюю пенсионерку, избил её и изнасиловал.

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