Джакарта, , 13:33 — REGNUM Число пациентов, заразившихся коронавирусом в Индонезии, продолжает расти, сообщает Kompas.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5060 носителей коронавируса.

В Индонезии всего выявлено 1 786 187 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 3795 пациентов. Всего в Индонезии выздоровели 1 642 074 человека.

В период с 24 по 25 мая от COVID-19 умерли 172 человека. Эпидемия унесла жизни 49 627 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 94 486 активных случаев COVID-19.