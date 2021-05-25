Москва, , 13:33 — REGNUM Идея нововведения Минприроды РФ не просто продлить срок службы бытовой техники и электроники, а обязать производителей изготавливать детали для ремонта аппаратуры на протяжении всей гарантии (до 10 лет), заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«В последнее время граждане России замечают, что запчасти на бытовую технику нередко отсутствуют, или качество продаваемой техники только гарантийным периодом без возможности ее бытовой ремонтопригодности.

Согласно инициативе главы министерства, производитель обязан 10 лет поставлять комплектующие в независимые мастерские, а не только в свои сервисные центры.

Если смотреть глубже, то ключевой проблемой является создание и развитие экономики замкнутого цикла, то есть системы, в которой ценность товаров, материалов и ресурсов сохраняется в экономике как можно дольше.

Продление срока службы является циклической моделью. Это позволит более рационально использовать энергоресурсы, сократить количество «электронного мусора», а также защитить окружающую среду.

В России на сегодняшний день образуется 1,4 млн тонн электронного мусора. В одной только Москве, по экспертным оценкам, этот показатель составляет 130 тыс. тонн в год. По экспертной оценке, перерабатывается не более 25% данного объема.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2030 году на полигоны должно отправляться не более 50% отходов, при этом 100% должны быть сортируемыми.

По предварительным расчетам более 50% материалов из собираемого лома с электронными отходами вернется в экономику в качестве вторичного сырья.

Почти треть электронного мусора составляет мелкая электроника и электротехника — видеокамеры, планшеты, игры, часы, наушники, телефоны, тостеры, утюги, электробритвы. Сюда же относятся небольшие медицинские приборы, имеющиеся почти во всех семьях: тонометры, термометры, массажёры, ингаляторы.

Около четверти приходится на «тяжёлую» электронику и электротехнику — ксероксы, принтеры, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, посудомойки и другое кухонное оборудование», — привёл не утешающие факты эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, срок службы бытовой техники и электроники следует продлить до 10 лет, обязав производителей выпускать запчасти к аппаратуре на протяжении этого времени, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

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