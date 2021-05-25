Москва, , 13:31 — REGNUM С рейса самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая никто из российских граждан, кроме Софьи Сапеги, не выходил. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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»Кроме россиянки Сапеги, в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.

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