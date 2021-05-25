Минск, , 13:36 — REGNUM Семеро белорусских оппозиционных активистов признаны виновными в массовых беспорядках и приговорены к различным срокам лишения свободы. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Вину активистов признал Могилёвский областной суд. Это Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Павел Северинец, Павел Юхневич, Максим Винярский, Дмитрий Козлов и Ирина Счастная.

Согласно решению суда, они готовились к участию в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Суд оправил Северинца, Афнагеля и Войнича на семь лет в колонию, Юхневича, Винярского и Козлова — на пять лет, Счастную — на четыре года. Заседания суда были закрытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, Северинца задержали в июне 2020 года в Минске за пикет, признанный несанкционированной акцией.

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