Прага, , 13:33 — REGNUM Чешская компания Skoda планирует представить гибридную Octavia iV в новой версии Sport. Об этом сообщает издание Motor.es.

Модель Skoda Octavia iV с подключаемой гибридной установкой в версии Sport получила новую отделку салона.

Отмечается, что на сегодняшний день Octavia iV была доступна в трех версиях — Ambition, Style и RS. Версия Sport по цене будет располагаться посередине между версией Access и Style.

Новая версия оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, алюминиевыми деталями в салоне, несколькими подушками безопасности, полностью светодиодными фарами, датчиками дождя, передним и задним парктроником, автоматическим климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и ограничителем скорости.

Гибридная установка модели состоит из бензинового мотора TSI объёмом 1,4 л и мощностью 156 «лошадей», а также из электродвигателя мощностью 102 л. с. Суммарная мощность установки составляет 204 л. с.

В качестве трансмиссии шестискоростной «автомат» DSG с двойным сцеплением. От 0 до 100 км/ч новинка разгоняется за 7,7 с. При этом максимальная скорость ограничена 220 км/ч.

Напомним, Skoda планирует вывести на авторынок России четвертую модификацию компактного кроссовера Skoda Karoq.

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