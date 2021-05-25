Вашингтон, , 13:30 — REGNUM В текущем году Белы дом обнародует информацию о здоровье президента США Джозефа Байдена. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

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Комментируя публикации о тренировках и режиме дня Байдена, Псаки отметила, что о личных тренировках президента её рассказать нечего.

«Но могу сказать, что, путешествуя с ним довольно много, иногда за ним сложно угнаться», — подчеркнула Псаки.

Она добавила, что данные планового медосмотра главы США будут опубликованы в 2021 году.

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Как пишет газета The Washington Post, 78-летний президент США ведёт в целом здоровый образ жизни и, как правило, соблюдает строгий режим, но он очень любит сладкое. Байден начинает утро с тренировок, иногда с поднятием тяжестей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 120 отставных американских генералов и адмиралов США призвали проверить психическое и физическое здоровье президента США Джо Байдена и подняли вопрос о легитимности выборов главы государства, которые состоялись в 2020 году.