Сеул, , 13:35 — REGNUM В мае 2021 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 105,2 пункта, что на 3 пункта выше, чем в апреле текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, показатель является самым высоким с июня 2018 года. Индекс продолжает расти на протяжении пяти месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что увеличение индекса связано с ростом экспорта товаров из Южной Кореи, вакцинации от COVID-19 и улучшения ситуации на рынке труда.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.