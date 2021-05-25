Нур-Султан, 25 мая 2021, 13:28 — REGNUM Правительство Казахстана расширило административные границы Туркестанской области. Соответствующее постановление от 17 мая 2021 года опубликовано на сайте правительства республики.
В Туркестанскую область включены земли населенных пунктов Багыс и Хиебон общей площадью 795,62 га. Ранее эти населенные пункт относились к территории Узбекистана.
Напомним, в апреле 2021 года маслихат (совет) Туркестанской области внес в правительство предложение об изменении границ региона путем присвоения земель, перешедших к Казахстану по соглашению с Узбекистаном.
Земли Багыса площадью 750 га перешли к Акжарскому сельскому округу земли Хиебона площадью 45,62 га — к Куркелесскому сельскому округу.