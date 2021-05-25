Сингапур, , 13:28 — REGNUM Национальная авиакомпания Сингапура присоединилась к международному бойкоту Белоруссии, поводом для которого стал инцидент 23 мая. Рейсы Singapore Airlines скорректированы так, чтобы не пересекать воздушную границу постсоветской республики.

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Комментируя принятое решение, авиакомпания Singapore Airlines подчеркнула приоритет безопасности для своих пилотов и пассажиров. Расписания изменённых маршрутов уже доступны для клиентов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича«

Напомним, накануне о решениях не отправлять свои самолёты в Белоруссию и не принимать самолёты белорусского госмонополиста «Белавиа» заявили ряд стран. В их числе — прибалтийские авиаперевозчики, Air France, Lufthansa, Austrian Airlines, Finnair и другие. Правительство Украины заявило 25 мая о прекращении авиасообщения с Белоруссией. О прекращении рейсов в Минск заявил авиаперевозчик Казахстана.

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23 мая в минском аэропорту под предлогом минирования был посажен борт авиакомпании Ryanair, пролетавший над Белоруссией из Греции в Литву. Лайнер сопровождал истребитель ВВС Белоруссии. В аэропорту произошло задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги — гражданки России Софии Сапеги. Рейс в Вильнюс не продолжили ещё несколько пассажиров, которых считают задействованными в спецоперации агентами КГБ Белоруссии. Минтранс Белоруссии заявил, что поводом для извещения пилотов ирландского лайнера стало полученное по электронной почте заявления о минировании от неких «солдат ХАМАС».

ХАМАС заявил о непричастности к инциденту с самолётом Ryanair в Белоруссии

Глава авиакомпании Майкл О‛Лири назвал инцидент 23 мая в Белоруссии угоном самолёта. НАТО, Еврокомиссия, Евросовет и международные ассоциации авиаперевозчиков провели экстренные совещания по факту инцидента. В частности, саммит ЕС постановил «принять необходимые меры для закрытия воздушного пространства ЕС для белорусских авиалиний и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями».

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