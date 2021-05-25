Москва, , 13:28 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, ограничивающий пассивное избирательное право ряда категорий граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Не имеет права быть избранным на любую выборную должность (в том числе на пост губернатора) гражданин РФ, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо федеральному закону «О противодействии терроризму».

Законопроект прописывает и сроки запрета на участие в выборах. Запрет на участие в выборах в Госдуму коснется не только руководителей таких организаций — им будет запрещено избираться в течение пяти лет после решения суда, но и рядовых участников, а также тех, кто оказывал организации финансовую или «иную помощь». Тем будет запрещено участвовать в выборах в течение трех лет.

Ко второму чтению появилось уточнение, что «ограничение распространяется на участников, членов, работников и иных лиц, в действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации: непосредственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической, и (или) выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам деятельности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми она была признана экстремистской или террористической».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума запретит избираться причастным к терроризму и экстремизму